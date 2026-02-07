Канада мен Франция Гренландияда өз консулдықтарын ашады

Канада мен Франция Гренландияда алғаш рет өз дипломатиялық өкілдіктерін ашып отыр. Бұл қадам АҚШ президенті Дональд Трамптың аралды бақылауға алу туралы мәлімдемелері аясында жүзеге асуда, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
6 ақпанда канадалық және француздық жоғары лауазымды тұлғалардан құралған делегациялар Гренландия астанасы Нуук қаласына аттанып, өз консулдықтарын ашты.
Канаданың генерал-губернаторы Мэри Саймон мен сыртқы істер министрі Анита Ананд Канада Гренландия халқын толық қолдайтынын және олардың өз болашағын өздері айқындайтынын мәлімдеді.
Осы уақытқа дейін Гренландияда тек Исландия мен АҚШ-тың консулдықтары ғана жұмыс істеп келген.
Канада премьер-министрі Марк Карнидің үкіметі Арктикада жыл бойы әскери қатысуды қамтамасыз етуге уәде беріп, елдің солтүстігіндегі инфрақұрылымдық жобаларға 1 млрд канадалық доллардан астам (730 млн доллар) қаражат бөлген. Бұл нысандарды әрі азаматтық тұрғындар, әрі әскери құрылымдар пайдаланатын болады.
Бұл екінші деңгейдегі немесе өңірлік мәселе емес. Бұл – Канаданың өз аумағын қалай қорғайтыны мен жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қосатын үлесінің негізгі бөлігі, – деп мәлімдеген бұған дейін сыртқы істер министрі Анита Ананд.
Euronews мәліметінше, Францияның Гренландиядағы тағайындалған елшісі Жан-Ноэль Пуарье өз міндетін атқаруға кірісті. Консулдық шамамен 30 француз азаматына әкімшілік қолдау көрсетумен қатар, Гренландиямен мәдени, ғылыми және экономикалық салалардағы қолданыстағы ынтымақтастық жобаларын тереңдетуге, сондай-ақ жергілікті билікпен саяси байланыстарды нығайтуға жұмыс істейтін болады.
Франция билігінің мәлімдеуінше, консулдық ашудағы басты мақсат – Гренландия мен Еуропалық одақ арасындағы байланысты күшейту. Бұл аймақ АҚШ президенті Дональд Трамптың бірнеше рет жасаған мәлімдемелерінен кейін Еуропа мен АҚШ арасындағы елеулі келіспеушіліктер ошағына айналған.