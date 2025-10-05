Камчаткада магнитудасы 5,2 балдық жер сілкінісі болды

Камчаткада магнитудасы 5,2 балдық жер сілкінісі тіркелді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Ресей ғылым академиясының Біріккен геофизикалық қызметінің Камчатка филиалының мәліметінше, зілзала Петропавл-Камчатский қаласынан 213 шақырым қашықтықта болған. Жер сілкінісінің ошағы 47,4 шақырым тереңдікте орналасқан.
Сондай-ақ соңғы бір сағат ішінде өңірде тағы үш жер сілкінісі анықталған: магнитудасы 5,1, 4,0 және 4,3 балдық дүмпулер тиісінше Петропавл-Камчатскийден 485, 182 және 166 шақырым жерде тіркелген.
Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккендер мен қирандылар туралы ақпарат түскен жоқ.