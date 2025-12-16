Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Камбоджа Таиландты улы газ шашты деп айыптады

ашық дереккөз
Дүйсенбі, 15 желтоқсанда Таиланд әскери күштері Камбоджадағы тұрғын үйлерге улы газ шашу үшін дрондарды пайдаланды. Бұл туралы Камбоджа Ұлттық қорғаныс министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Gazeta.ru сайтына сілтеме жасап.

Таиланд әскерлері Пурсат провинциясының Вел Винг ауданындағы Тма Да ауданындағы Сангкум Тхмей және Эк Пхап ауылдарының маңында көп мөлшерде улы газ шашу үшін дрондарды пайдаланды, – делінген министрлік мәлімдемесінде.

13 желтоқсанда Таиланд премьер-министрі Анутин Чанвиракун өз елінің Камбоджамен шекарада әскери операцияларды жалғастыратынын мәлімдеді.

