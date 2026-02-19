Калифорнияда қар көшкінінен сегіз шаңғышы қаза тапты
Синоптиктер бұл аймақтағы қар көшкіні қаупі сақталып тұрғанын және жағдайдың нашарлауы мүмкін екенін ескертеді.
Бүгiн 2026, 07:10
Калифорнияның Тахо көлі аймағында қар көшкінінен сегіз шаңғышы қаза тапты. Бұл туралы Невада округінің шериф кеңсесі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Топ мүшелерінің бірі әлі табылмаған, бірақ іздеу-құтқару операциясы формальді іздеуден толыққанды құтқару форматына ауыстырылды. Сонымен қатар, топтың алты мүшесі құтқарылды.
Қар көшкіні сейсенбі күні Castle Peak ауданында Тынық мұхитының стандартты уақыты бойынша сағат 11:30 шамасында (Гринвич бойынша 19:30) болды. Синоптиктер бұл аймақтағы қар көшкіні қаупі сақталып тұрғанын және жағдайдың нашарлауы мүмкін екенін ескертеді.