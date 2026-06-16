Калифорнияда B-52 бомбалаушысы апатқа ұшырап, сегіз адам қаза тапты
Оқиғаға байланысты арнайы комиссия құрылып, тергеу басталды.
АҚШ-тың Калифорния штатындағы Эдвардс әскери-әуе базасында B-52 Stratofortress стратегиялық бомбалаушы ұшағы апатқа ұшырады. Қайғылы оқиға салдарынан борттағы сегіз экипаж мүшесінің барлығы көз жұмды, деп хабарлайды Reuters агенттігі.
АҚШ Әуе күштерінің мәліметінше, ұшақ жоспарлы сынақ рейсін орындап жүрген. Ұшып көтерілгеннен кейін көп ұзамай әуе кемесі апатқа ұшырап, өртенген. Қаза тапқандар арасында әскери қызметкерлермен қатар қорғаныс саласындағы азаматтық мамандар мен мердігер ұйымдардың қызметкерлері болған.
Әуе күштері өкілдерінің айтуынша, рейс ұшақтың радиолокациялық жүйесін жаңғырту бағдарламасына байланысты жүргізілген. Қазіргі уақытта апаттың нақты себебі анықталған жоқ. Оқиғаға байланысты арнайы комиссия құрылып, тергеу басталды.
Апат орнынан түсірілген кадрларда үлкен аумақтың өртенгені байқалады. Әскери мамандардың бағалауынша, мұндай апаттан аман қалу мүмкін болмаған.
Оқиғадан кейін Эдвардс әскери-әуе базасындағы барлық ұшу операциялары уақытша тоқтатылды.
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