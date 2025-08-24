Израильдің Газадағы соғысына байланысты Голландия үкіметі құлады

Голландияның Сыртқы істер министрі Каспар Велдкамп Газадағы соғысқа байланысты Израильге қарсы санкцияларды қамтамасыз ете алмаған соң отставкаға кетті. Партиядағы әріптестері оның соңынан үкіметтен кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ CNN арнасына сілтеме жасап.
Велдкамп ел парламентіне Израильдің Газа қаласы мен басқа да халық тығыз орналасқан аудандарына жоспарлаған шабуылына жауап ретінде жаңа шаралар енгізуге ниетті екенін, бірақ коалициядағы серіктестерінің қолдауын ала алмағанын айтты.
Израильдегі 61 жастағы бұрынғы елші журналистерге «саясатты өз бетінше жүргізіп, қажет деп санайтын бағытты анықтай алатындай жағдайға ие емес» деп санайтынын айтты.
Вельдкамп отставкаға кеткеннен кейін оның орталық оңшыл "Жаңа әлеуметтік келісім" партиясының министрлер кабинетінің қалған мүшелері де отставкаға кетті, бұл Голландия үкіметінде келіспеушілік тудырды.
Маусым айында исламға қарсы депутат Гирт Вилдерс иммиграцияға қатысты келіспеушіліктерге байланысты елдегі төрт партиялық коалициядан шыққан кезде Голландия үкіметі дүрбелеңде болды.
Қалған үш партия қазандағы сайлауға дейін уақытша үкімет құрамында қалады.
Нидерланд парламенті Израильге қарсы санкциялар туралы талқылауды бірнеше рет кейінге қалдырды.
Ашаршылық, этникалық тазарту және геноцид бар. Ал біздің министрлер кабинеті бірнеше сағат бойы шара қолдану керек пе деп ойлады. Бұл масқара" - деді парламентте Біріккен Жасыл солшыл еңбек партиясының өкілі Кати Пири.
Велдкамп әскери күштердің шиеленісуіне жауап ретінде оккупацияланған Палестина аумақтарындағы израильдік елді мекендерден импортқа тыйым салуды ұсынды.
Жұма күні таңертең азық-түлік дағдарысы бойынша әлемдегі жетекші сарапшы ашаршылық Газаның ең үлкен қаласын басып жатқанын және атысты тоқтату және гуманитарлық көмекке шектеулер келмесе, оның бүкіл аумаққа таралуы мүмкін екенін айтты.