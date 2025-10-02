Израильдің Евровидениеге қатысуы шұғыл дауысқа салынуда

Eurovision музыканың біріктіруші күшінің мерекесі болуы керек еді. Бірақ соңғы екі жылда бұл елдің Газа секторында жүріп жатқан әскери операциялары аясында Израильдің бағдарламаға қосылуына байланысты наразылықтар мен жанкүйерлердің бойкот жариялауын тудырды, деп хабарлайды BAQ.KZ Sky News арнасына сілтеме жасап.
Әлем Дональд Трамптың Газа секторына қатысты бейбітшілік жоспары бойынша келіссөздердің нәтижесін күткенімен, Израильдің мәдени әлемде өсіп келе жатқан оқшаулануы тоқтаусыз жалғасуда.
Егер Израиль сонда болса, біз ол жерде болмаймыз, - дейді RTV Slovenia президенті Наталья Горшак.
Словения мен Испания, Нидерланды, Ирландия және Исландияның хабар таратушылары Израильге қатысуға рұқсат етілсе, келесі жылғы байқауға бойкот жариялау мүмкіндігін қарастыратындықтарын білдірді.
Дауға жауап ретінде байқауды өткізетін Еуропалық хабар тарату одағының (EBU) басшылығы төтенше дауыс беруді жоспарлап отырғанын хабарлады.
EBU президенті Дельфина Эрнотте-Кунчи мүшелерге жолдаған хатында "одақтың бұрын-соңды мұндай алауыздық жағдайға тап болмағанын ескере отырып", Директорлар кеңесі "шешім қабылдау үшін кеңірек демократиялық негіз қажет" деп келіскенін айтты.
Келесі айдың басында EBU бұл оқиғаны "онлайн режимде өтетін Бас ассамблеясының кезектен тыс отырысы" деп сипаттады. Мүше елдерден Израильдің қатысуына дауыс беру сұралады.