Израильде жер сілкінісіне байланысты әуежай жұмысы уақытша тоқтатылды
Израильде жер сілкінісіне байланысты әуежай жұмысы уақытша тоқтатылды
11 Қараша 2026, 20:25
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11 Қараша 2026, 20:2511 Қараша 2026, 20:25
53Фото: АЗЕРТАДЖ
Израильдің оңтүстігінде, Мысыр шекарасына жақын жерде магнитудасы 4,5 болатын жер сілкінісі тіркелді. Жерасты дүмпулері Эйлат қаласында сезіліп, Рамон халықаралық әуежайының жұмысы уақытша тоқтатылды.
Жер сілкінісінің ошағы Мысырдың Синай түбегіндегі Таба аймағында, шамамен 8 шақырым тереңдікте орналасқан.
Жер сілкінісінен кейін әуежайдағы жолаушылар мен қызметкерлер эвакуацияланды. Рейстер уақытша тоқтатылып, мамандар әуежай ғимараттары мен инфрақұрылымының қауіпсіздігін тексеруге кірісті.
Алдын ала мәлімет бойынша жер сілкінісінен зардап шеккендер мен қираған нысандар жоқ. Әуежай жұмысы тексеру аяқталып, қауіпсіздік расталғаннан кейін қайта жанданады.
Айта кетейік, Жапонияда магнитудасы 6,1 болатын жер сілкінісі тіркелді.
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