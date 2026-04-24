Израиль мен Ливан арасындағы бітімгершілік үш аптаға ұзартылды

Трамптың айтуынша, тараптар арасындағы диалогты жалғастыру маңызды.

Бүгiн 2026, 06:35
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
REUTERS / Mohamed Azakir
88
Фото: REUTERS / Mohamed Azakir

АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль мен Ливан арасындағы атысты тоқтату режимі үш аптаға ұзартылатынын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

Бұл шешім Вашингтонда өткен екі ел елшілерінің кезекті келіссөздер раундының қорытындысы бойынша қабылданған. Трамптың айтуынша, тараптар арасындағы диалогты жалғастыру маңызды.

Сондай-ақ ол жақын уақытта Ақ үйде Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху мен Ливан президенті Джозеф Аунмен кездесу өткізу мүмкіндігін қарастырып отырғанын жеткізді.

Наверх