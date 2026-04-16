Израиль мен Ливан 10 күнге атысты тоқтатуға келісті – Трамп
Атысты тоқтату жергілікті уақыт бойынша 17 сәуірде 17:00-де (АҚШ-тың шығыс жағалауы уақытымен) күшіне енеді деп жоспарланып отыр.
АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль мен Ливан арасында атысты тоқтату туралы келісім жасалғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Трамптың айтуынша, ол Ливан президенті Джозеф Аун және Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхумен телефон арқылы сөйлескен. Келіссөздер нәтижесінде екі тарап 10 күндік атысты тоқтату режимін енгізуге келіскен.
Ақ үй басшысы бұл туралы Truth Social желісіндегі парақшасында жазды.
Сонымен қатар Трамп АҚШ вице-президенті Дж.Д. Вэнс, Мемлекеттік хатшы Марко Рубио және Қарулы күштер штаб бастықтары комитетінің төрағасы генерал Дэн Кейнге Израиль мен Ливан арасындағы тұрақты бейбітшілікке қол жеткізу бағытында жұмыс істеуді тапсырғанын айтты.
Трамптың пікірінше, бұл қадам әлемдегі бірқатар қақтығыстарды реттеуге ықпал етіп отыр және Израиль мен Ливан арасындағы келісім оның бастамаларының бірі ретінде қарастырылып отыр.
