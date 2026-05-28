Израиль Ливанның оңтүстігіне жаңа әуе соққыларын жасады
«Хезболла» Израильді атысты тоқтату режимін бұзды деп айыптап, Литани өзенінің солтүстігінде ұрыс қимылдары жүріп жатқанын хабарлады.
Израиль әскері Ливанның оңтүстігіндегі Тир қаласының тұрғындарына эвакуация жасау туралы бұйрық берді. Бұл шешім «Хезболла» ұйымына қарсы әскери операциялардың күшеюімен байланысты.
ВВС-дің хабарлауынша, әуе соққылары Иран қолдайтын «Хезболла» тобының нысандарына бағытталған. Әскерилер Тир қаласы мен оның маңындағы тұрғындарға күш қолдануға мәжбүр екенін, себебі «Хезболла» АҚШ делдалдығымен жасалған атысты тоқтату келісімін бұзып отырғанын мәлімдеді.
Ливандық БАҚ деректеріне сәйкес, елдің оңтүстігі мен шығысындағы Бекаа аңғарында да әуе соққылары жасалған. Шукин қаласында болған шабуыл салдарынан кемінде үш адам қаза тапты.
Қақтығыстың ушығуы АҚШ, Израиль және Иран арасындағы шиеленісті реттеуге бағытталған келіссөздерге қауіп төндіруде. Израиль «Хезболла» қатеріне қарсы әрекетті жалғастыратынын мәлімдеді.
Ресми деректерге сәйкес, соғыс басталғалы Ливанда 3 213 адам қаза тапқан. Израиль жағынан 23 әскери қызметкер және 4 бейбіт тұрғын көз жұмған.
