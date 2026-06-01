Израиль Ливандағы Бофорт қамалын басып алды
Израиль армиясы Ливанның оңтүстігіндегі стратегиялық Бофорт қамалын бақылауға алғанын мәлімдеді. Бұл қадам құрлықтағы әскери операцияның кеңейгенін көрсетіп отыр.
Әскери деректерге сәйкес, Израиль күштері Литани өзенінен оңтүстікке қарай тереңдеп кіріп, шекара маңындағы аудандарда операцияны жалғастыруда. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху бұл әрекетті «шешуші бұрылыс» деп атады.
ВВС-дің хабарлауынша, Израиль тарапы операцияның мақсаты Хезболла позицияларын әлсірету және шекара қауіпсіздігін күшейту екенін айтады. Ливан үкіметі бұл әрекеттерді «ұжымдық жазалау» деп бағалады.
Қақтығыс барысында Ливанның оңтүстігіндегі ауруханаға соққы жасалып, 13 медицина қызметкері жарақат алды. Аймақтағы шиеленіс жалғасып, тұрғындарды эвакуациялау ескертуі жарияланды.
Израиль тарапы бір сарбазының қаза тапқанын да растады. Қазір шекаралық аймақта жағдай шиеленісті күйде қалып отыр.
