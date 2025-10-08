Израиль күштері Газаға бағытталған гуманитарлық кемелер керуенін тоқтатты

Израиль әскері Газа секторына азық-түлік пен дәрі-дәрмек жеткізген гуманитарлық флотилияны тоқтатты. Тоғыз кеме мен 150 адам ұсталды. Түркия бұл әрекетті халықаралық құқықтың бұзылуы деп атады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі ВВС агенттігіне сілтеме жасап.
«Бостандық флотилиясы» коалициясы мен «Газадағы мың Мадлен» ұйымының дерегінше, операцияны екі ұйым бірлесіп ұйымдастырған. Флотилия құрамында тоғыз кеме мен 150 адам болған. Кемелер халықаралық суларда тоқтатылған.
Израиль Сыртқы істер министрлігі бұл әрекетті «заңды теңіз блокадасын бұзу мен соғыс аймағына кіруге жасалған сәтсіз талпыныс» деп атады.
Бұған дейін де ұқсас жағдай болған
Өткен аптада Израиль әскері құрамында 479 белсенді бар 42 гуманитарлық кемені тоқтатқан болатын. Белсенділердің арасында климат қорғаушы швед белсендісі Грета Тунберг те болған. Олардың басым бөлігі депортацияланып, алтауы әлі қамауда отырғаны хабарланды.
Жаңа флотилияның ұйымдастырушыларының айтуынша, сәрсенбі күні таңертең Газа жағалауынан 120 теңіз милі қашықтықта үш кемесі ұсталған. Бірнеше сағаттан соң нақты уақыттағы бақылау жүйесі барлық тоғыз кеме тоқтатылғанын көрсетті.
Кемелердің тағдыры
Израиль үкіметі барлық кеме мен жолаушылардың елдің бір портына жеткізілгенін хабарлады.
Барлық жолаушы аман және қауіпсіз, – делінген ресми мәлімдемеде.
Билік өкілдері 150 адамның жақын уақытта депортацияланатынын растады.
Жолаушылардың арасында әртүрлі елдердің азаматтары болған, оның ішінде Түркиядан да келгендер бар. Түркия Сыртқы істер министрлігі бұл жағдайды «халықаралық құқықтың өрескел бұзылуы» және «қарақшылық әрекет» деп бағалады.
Газа секторындағы жағдай
Израиль әскері 2023 жылдың 7 қазанында ХАМАС қозғалысының Израильдің оңтүстігіне жасаған шабуылына жауап ретінде Газа секторында әскери операция бастаған. Сол шабуыл салдарынан шамамен 1200 адам қаза тауып, 251 адам тұтқынға алынған.
Газа Денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше, содан бері Израильдің соққылары салдарынан кемінде 67 183 адам қаза тапқан.
Израиль 2007 жылдан бері Газа жағалауын теңіз арқылы толық блокадада ұстап келеді.
ХАМАС бақылауындағы Газа Денсаулық сақтау министрлігі соғыс басталғалы бері тамақ жетіспеушілігінен кемінде 460 палестиналықтың көз жұмғанын хабарлады. Олардың көбі соңғы апталарда Израиль әскери операциясының орталығына айналған Газа қаласында қаза тапқан.
Аштық қаупі күшейіп барады
Біріккен Ұлттар Ұйымы қолдайтын Азық-түлік қауіпсіздігінің фазаларының кешенді жіктемесі (IPC) Газа қаласында аштықтың бар екенін растады және оның алдағы апталарда одан әрі таралу қаупі жоғары екенін ескертті.
Израиль бұл деректермен келіспейді және өз әрекеттерін халықаралық құқыққа сай деп санайтынын, гуманитарлық көмектің жеткізілуіне мүмкіндік беріп отырғанын алға тартады.