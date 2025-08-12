Италияда көліктен қоқыс тастағандарға айыппұл мөлшері артты

Италия билігі жол бойына қоқыс тастағандарға қатысты айыппұл мөлшерін бірнеше есе арттырды. Енді көліктен жолға немесе тротуарға лақтырылған қоқыс пакеті үшін жүргізушіге 18 мың еуроға дейін айыппұл салынуы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Майлықтар, пластикалық бөтелкелер, темекі тұқылдары секілді ұсақ қоқыс үшін айыппұл көлемі 1188 еуроға дейін жетеді. Ал егер құқық бұзушылық қорық аумағында немесе басқа да қорғалатын аймақта жасалса, айыппұлға қоса қылмыстық жаза қолданылып, тіпті түрмеге қамау қаупі бар.
Жаңа ереже көлік қозғалыста болсын, тоқтап тұрсын – бәріне бірдей қолданылады. Бұдан былай полицияның тікелей куә болуы міндетті емес, бейнебақылау камерасына түскен жазба жеткілікті.
Салыстырар болсақ, Германияда мұндай құқық бұзушылық үшін айыппұл көлемі ондағаннан жүздеген еуроға дейін өзгереді және аймақтың заңнамасына, қоқыстың түріне қарай белгіленеді.