Италияда ХАМАС-ты қаржыландырды деген күдікпен тоғыз адам қамауға алынды

Италия прокурорлары елдегі қайырымдылық ұйымдары арқылы ХАМАС-ты қаржыландырды деп тоғыз адамды қамауға алды, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Тергеу деректері бойынша, күдіктілер соңғы екі жылда шамамен 7 млн еуроны гуманитарлық мақсаттар деп көрсетіп, ХАМАС-қа аударған. Полиция 8 млн еуродан астам активтерді және 1,08 млн еуро қолма-қол ақшаны тәркіледі. Сондай-ақ, Газа секторына бағытталған материалдар табылды.
Іс Еуропа елдерімен, соның ішінде Нидерланды мен Eurojust арқылы үйлестірілді. Израиль барлау қызметі тергеуге ақпарат және дәлелдермен көмек көрсеткен.
Италия премьер-министрі Джорджия Мелони «қайырымдылық деп аталатын ұйымдар арқылы ХАМАС қаржыландыруын анықтау үшін күрделі және маңызды операция» деп атады. Алайда кейбір Палестинаны қолдаушылар тұтқындалуға наразылық білдіріп, полиция әрекеттерін «қуғын-сүргін» деп атады.