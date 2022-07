IT маман тапшы. Электронды үкімет кімдердің көмегімен іске асады?

Бұл сұраққа ЦДИАӨМ Цифрлық трансформация департаментінің директоры Назгүл Бажаева жауап берді.

Жоспар 2025 жылға дейін қойылған. IT мамандар өңірлік колледждер арқылы дайындалады. Біздің министрлік Astana Hub арқылы елімізге IT мамандарды оқытуға арналған 20 мың IT-ваучер бөледі. Қазір уақытта біздің ұлттық жоспарымыз бар. Оған сай жоспарлар орындалып жатыр. Бұл норма енді ғана енді. Әлі басталған жоқ. IT мамандарды оқыту 2023 - 2025 жылдар аралығына жүзеге асады, - деді Amanat партиясының ұйымдастырумен өткен іс-шарада.