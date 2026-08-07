Испанияның Сеута қаласына өтуге әрекеттенген 100-ге жуық мигрант қаза тапты
Мароккодан Испанияның Сеута анклавына заңсыз өтпек болған жүзге жуық адам қаза тапты. Бұл туралы қала әкімшілігінің басшысы Хуан Хесус Вивас мәлімдеп, жағдайды гуманитарлық апат деп атады.
Оның айтуынша, мигранттардың басым бөлігі Мароккоға кері қайтарылғанымен, Сеутада әлі де 3 мыңнан 5 мыңға дейін адам қалып отыр. Олардың арасында ата-анасыз келген жүздеген кәмелетке толмаған бала бар.
Қаладағы уақытша орналастыру орталықтары шамадан тыс толған. Негізі 90 жасөспірімге арналған орталықтарда қазір шамамен 1100 адам орналастырылған. Осыған байланысты Хуан Хесус Вивас Испания үкіметінен қалаға шұғыл көмек көрсетуді сұрады. Оның сөзінше, қазіргі таңда полиция мен көші-қон қызметтерінің күші жағдайды бақылауда ұстауға жеткіліксіз.
Ал Еуропалық одақ Мароккоға қысымды күшейтуге шақырды. Еуропалық комиссияның көші-қон мәселелері жөніндегі комиссары Магнус Бруннер Брюссель заңсыз көші-қонмен күресте Мароккомен ынтымақтастықты күшейту үшін барлық ықтимал тетіктерді, соның ішінде визалық саясатты да пайдалануы қажет екенін айтты.
Сеутаға жаппай өту әрекеті шілде айының соңында болған. Мыңдаған адам құрлық және теңіз арқылы шекараны кесіп өтуге тырысып, үрлемелі шеңберлерді, автокөлік дөңгелектерін және қолдан жасалған жүзу құралдарын пайдаланған. Осы оқиғадан кейін Испания 2021 жылдан бері алғаш рет қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін анклавқа әскери күштерді жіберді.
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