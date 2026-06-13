Испанияның экс-премьерінің сейфінен 1,3 млн еуроның әшекейлері табылды
Құны 1,3 миллион еуродан асатын зергерлік бұйымдардың табылуы бұрынғы премьер-министрге қатысты жаңа тергеуге түрткі болды.
Испанияның бұрынғы премьер-министрі Хосе Луис Родригес Сапатеро кеңсесіндегі сейфтен құны 1,3 миллион еуродан асатын зергерлік бұйымдар табылғаннан кейін жаңа тергеудің нысанына айналды.
2004–2011 жылдары Испания үкіметін басқарған Сапатеро COVID-19 пандемиясы кезінде Plus Ultra әуе компаниясына көрсетілген мемлекеттік қолдауға байланысты ықпал ету арқылы пайда табу және өзге де заңбұзушылықтар жөніндегі іс бойынша бұған дейін де тергеліп жатыр. Тергеу мәліметінше, ол үшінші тұлғалардың мүддесі үшін экономикалық пайда табу мақсатында мемлекеттік органдардағы байланыстарын пайдалануы мүмкін.
Жаңа тергеу кеңседегі сейфтен табылған әшекей бұйымдарға жүргізілген бағалаудан кейін басталды. Сарапшылар алқа, білезік, сақина және сағаттардың жалпы құнын 1 323 915 еуро деп бағалаған. Бұл туралы 2026 жылғы 12 маусымда The Guardian басылымы жазды.
Судья Хосе Луис Каламаның айтуынша, зергерлік бұйымдарға қатысты қажетті салық құжаттарының болмауы тексеру жүргізуге негіз болған. Оның сөзінше, мұндай құны жоғары сән-салтанат заттарын сатып алу белгілі бір салық міндеттемелерін орындауды талап етеді, ал оны растайтын құжаттардың жоқтығы салықтан жалтару белгілерін көрсетуі мүмкін.
Сапатероның өкілі зергерлік бұйымдардың бір бөлігін бұрынғы премьер-министр мен оның жұбайы мұра ретінде алғанын, ал қалған бөлігін шетелдік сапарлар кезінде сатып алғанын мәлімдеді. Бұған дейін ол табылған заттардың құнын 30–50 мың еуро шамасында деп бағалаған болатын. Кейін бұл мәліметтің қате екенін мойындап, кешірім сұрады және Сапатеро сотқа барлық қажетті түсініктемені беретінін айтты.
Бұрынғы премьер-министр өзіне тағылған барлық айыптауларды жоққа шығарып отыр. Келесі аптада ол тергеуші алдында жауап беруі тиіс. Бұған дейін Сапатеро әрдайым заң аясында әрекет еткенін айтып, тергеумен ынтымақтастық жасауға дайын екенін мәлімдеген.
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