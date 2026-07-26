Испаниядағы орман өрті: 60 мыңға жуық тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді
Тілсіз жаудың таралуына байланысты мыңдаған тұрғын үйлерін уақытша тастап шығуға мәжбүр болды.
Испанияның Мадрид пен Авила өңірлерінде жалғасып жатқан орман өрттеріне байланысты шамамен 60 мың адам эвакуацияланды. Тағы 29 мыңға жуық тұрғынға тұрған жерінен шықпау туралы нұсқау берілді.
Испанияның EFE агенттігінің мәліметінше, Мадрид пен Авиладағы екі ірі орман өрті қамтыған аумақ алдын ала есеп бойынша 45 мың гектарға жеткен. Испания үкіметінің X әлеуметтік желісінде жарияланған мәліметке сәйкес, Мадрид өңірінен 30 мың адам, ал Авила өңірінен 29 488 адам эвакуацияланған. Осылайша, қауіпсіз жерге көшірілгендердің жалпы саны 59 488 адамды құрады.
Билік өкілдері аталған екі өңірдегі тағы шамамен 29 мың тұрғынға үйлерінен шықпау туралы нұсқау берген. Жергілікті биліктің мәліметінше, өртті сөндіруге 1201 әскери қызметкер, 400 жерүсті техникасы, қауіпсіздік күштерінің 1300 қызметкері, азаматтық қорғаныстың 110 маманы және 20 әуе техникасы жұмылдырылған.
Мадрид пен Авиладан бөлек, Леон, Уэска, Теруэль және Кордова провинцияларында да өртпен күрес жалғасып жатыр. Билік Валенсия автономиялық қауымдастығындағы Манисес ауданында болған орман өртінен бір адамның қаза тапқанын, тағы бес адамның ауруханаға жеткізілгенін хабарлады.
Зардап шеккен өңірге барған Испанияның премьер-министрі Педро Санчес жел бағытының үнемі өзгеруіне байланысты жағдайдың әлі де күрделі екенін мәлімдеді.
Оның айтуынша, 2026 жылдың басынан бері Испанияда орман өрттері шамамен 130 мың гектар аумақты шарпыған.
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