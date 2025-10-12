Испанияда төтенше жағдай жарияланды

Испанияда су тасқыны салдарынан төтенше жағдай жарияланды. Елдің оңтүстік-шығысында күшіне мінген "Элис" дауылы мен толассыз жауған жаңбыр жұртты әбігерге салды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы 24.kz жазды.
Мурсия мен Валенсия аймақтарындағы тұрғындар эвакуацияланды. Мектептерде сабақ тоқтатылды. Ал кейбір әуежайларда рейстер кейінге шегерілді. Испанияның ұлттық метеорологиялық агенттігі соңғы күндері Батыс Жерорта теңізінде қалыптасқан дауылды мұқият бақылап отыр. Мамандар кей аудандарда жауын-шашын мол түсіп, тасқын жүру қаупі барын ескертуде.