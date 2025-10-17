Испанияда көрмеге апара жатқан Пикассоның суреті жұмбақ жағдайда жоғалып кетті

Пабло Пикассоның 1921 жылы салынған «Гитарамен натюрморт» картинасы Мадридтен Гранадаға жеткізіліп жатқанда жұмбақ жағдайда жоғалып кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews арнасына сілтеме жасап.
Жұмыс CajaGranada қорындағы "Натюрморт. La eternidad de lo inerte" көрмесінің бір бөлігі болуы керек еді, бірақ ол мақсат орындалмады.
Жоғалған оқиға 6 қазанда кураторлар жәдігерлер салынған пакеттерді ашқан кезде анықталды. Өлшемі небәрі 12,7х9,8 сантиметр болатын шағын жұмыс басқа жұмыстармен бірге Мадридтегі жеке үйден жөнелтілген, бірақ Гранадаға жеткенде жоғалып кеткен. Полиция картина Дейфонтес түнгі аялдама кезінде жолда жоғалып кеткен болуы мүмкін деп күдіктенеді. Тергеушілер екі мүмкіндікті қарастыруда: ұрлық немесе орау қатесі. Жағдай картиналар салынған жәшіктердің дұрыс нөмірленбегендігімен, жеткізілгеннен кейін орамды ашудың бірнеше күнге кешіктірілуімен қиындады.
CajaGranada қоры полицияға ресми есеп берді, ал Ұлттық тарихи мұра бригадасы тергеуді бастады. Испаниялық БАҚ-тың хабарлауынша, бейнебақылау камералары жүк түсіру кезінде ешбір күдікті әрекетті тіркемеген, бұл жоғалу құпиясын одан әрі күшейтті. Пикассо Хуан Грис, Рене Магритт және басқа да шеберлердің туындыларымен қатар қойылады деп жоспарланған көрме 8 қазанда ашылды және қаңтарға дейін жалғасады, бірақ оның ең құнды бөліктерінің бірі жоқ.