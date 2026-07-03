Испания Португалиямен кездеседі: Футболдан әлем чемпионатының 1/8 финалындағы жұптар белгілі болды
2026 жылғы әлем чемпионатының 1/8 финалындағы алғашқы жұптар белгілі болды. Испания – Португалия бастаған тартысты кездесулердің толық тізімін оқыңыз.
Бүгiн 2026, 09:14
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Бүгiн 2026, 09:14Бүгiн 2026, 09:14
172Фото: Michael Steele/Getty Images
Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының 1/16 финалындағы матчтар аяқталғаннан кейін 1/8 финалдың алты жұбы анықталды.
Ширек финал жолдамасы үшін алғашқы болып Канада мен Марокко құрамалары бақ сынайды. Кездесу 4 шілде күні Хьюстон қаласында өтеді. Дәл осы ойын күні Франция құрамасы Филадельфияда Парагваймен кездеседі.
6 шілдеге қараған түні бірден екі матч өтеді: Бразилия Норвегиямен, ал Мексика Англиямен күш сынасады.
7 шілде күні Испания мен Португалия, сондай-ақ Бельгия мен АҚШ құрамалары өзара кездеседі.
Қазіргі уақытта 1/8 финалдың сегіз ойынының алтауы белгілі болды. Қалған екі жұп 1/16 финалдың соңғы матчтары аяқталғаннан кейін анықталады.
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