Ислам ойындарындағы қола медаль: Зейнеп Баянова Эр-Риядтағы жеңісі жайлы айтты

Бүгiн, 00:15
Нұрғали Жұмағазы
Фото: Нұрғали Жұмағазы

Қазақстан әйелдер күресі құрамасының өкілі Зейнеп Баянова Эр-Риядта өткен Ислам ынтымақтастық ойындарындағы нәтижелері туралы пікір білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

53 келі салмақ дәрежесінде ол үшінші орын үшін өткен жекпе-жекте тәжікстандық Ватансултон Шакаршоеваны 14-3 есебімен сенімді түрде жеңді.

Бүгінгі өнерім менің үмітімді ақтамады; мен жекпе-жекке чемпион болу мақсатымен бардым. Тактикалық қателіктер жібердім: жекпе-жектің басынан бастап дұрыс емес тактика таңдағандықтан, негізгі жекпе-жекте жеңілісіме дәл осы қателіктер себеп болды.

Қола медаль үшін болған жекпе-жекте қарсыласым ең мықты спортшылардың бірі болып саналады. Біз оның алдыңғы жекпе-жектерін талдап, оның неліктен жеңіліп жатқанын анықтадық. Оның жекпе-жегін көргеннен кейін, мен үшін қай сәттердің қолайлы екенін түсіндім, сондықтан сәл басқаша тактика таңдап, соған сәйкес әрекет етуім керек болды, - деді Зейнеп Баянова.

