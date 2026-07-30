Ирландияда электросамокат жүргізушілерін көлік жүргізушілерімен теңестіру ұсынылды
Ирландияда электросамокат басқарудың ең төменгі жасы 2026 жылдың тамыз айынан бастап 16 жастан 18 жасқа дейін көтерілуі мүмкін.
Ирландияда электросамокат пайдаланушыларға қатысты ережелерді түбегейлі өзгерту жоспарланып отыр. Жаңа талаптар күшіне енсе, самокат жүргізушілері іс жүзінде автокөлік жүргізушілерімен бірдей талаптарға бағынуы мүмкін.
Еуропульс каналының жазуынша, ұсынылып отырған өзгерістерге сәйкес, электросамокатпен жүру үшін пайдаланушылар жол қозғалысы ережелерін оқып, теориялық емтихан тапсырып, нұсқаушымен практикалық дайындықтан өтуі қажет болуы мүмкін.
Сонымен қатар электросамокат басқарудың ең төменгі жасы 2026 жылдың тамыз айынан бастап 16 жастан 18 жасқа дейін көтерілуі мүмкін. Айта кетейік, Ирландияда көлік жүргізуге 17 жастан бастап рұқсат етіледі.
Сондай-ақ жаңа талаптар аясында мынадай міндеттер енгізілуі ықтимал:
- қорғаныс дулығасын кию;
- жарық шағылыстыратын кеудеше пайдалану;
- электросамокатты тіркеу;
- міндетті сақтандыру рәсімдеу.
Қатаң ережелерге жол ашқан себеп – жарақат санының өсуі
Заңнаманы қатаңдатуға электросамокат қатысқан жол-көлік оқиғаларынан кейінгі жарақат статистикасы себеп болды.
Соңғы бір жылда электросамокат апаттарынан кейін балалар арасында ауыр бас-ми жарақаттарының саны шамамен 50 пайызға өскен.
Ирландия билігі жаңа талаптар жол қауіпсіздігін арттырып, жарақат алу қаупін азайтады деп есептейді. Бұл тек электросамокат пайдаланушылардың ғана емес, жаяу жүргіншілер мен басқа да жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Экологтар реформаны сынға алды
Алайда экологиялық ұйымдар жаңа ережелерге қарсы шықты. Олар бұл бастаманы «ұжымдық жаза» деп атады.
Экологтардың пікірінше, бірнеше тәртіп бұзушының әрекеті үшін электросамокатты жауапкершілікпен пайдаланатын азаматтар зардап шегуі мүмкін. Себебі көптеген адам бұл көлікті қоршаған ортаға зияны аз, көмірқышқыл газы шығарындысы жоқ балама көлік түрі ретінде таңдайды.
Осылайша, Ирландия электросамокаттарға қатысты талаптарды айтарлықтай күшейтетін елдердің біріне айналуы мүмкін. Реформаның басты мақсаты – қауіпсіздікті арттыру болғанымен, ол қазірдің өзінде қатаң бақылауды қолдайтындар мен микромобильді көлікті қорғаушылар арасында пікірталас туғызды.
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