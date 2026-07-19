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  • Иранның оңтүстік-батысында магнитудасы 5 балдық жер сілкінісі болды

Иранның оңтүстік-батысында магнитудасы 5 балдық жер сілкінісі болды

Жерасты дүмпулері Хузестан провинциясында тіркелді, зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.

19 Шілде 2026, 14:18
АВТОР
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Anadolu Agency 19 Шілде 2026, 14:18
19 Шілде 2026, 14:18
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Фото: Anadolu Agency

Иранның оңтүстік-батысындағы Хузестан провинциясында магнитудасы 5 болатын жер сілкінісі болды.

Иранның Ұлттық сейсмология орталығының мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі Дизфуль округіне қарасты Сардаш ауданындағы Саланд қаласының маңында орналасқан.

Жерасты дүмпулері жергілікті уақытпен сағат 05:55-те тіркелді.

Зілзала Хузестан провинциясының әкімшілік орталығы Ахваз қаласында, сондай-ақ Эндимешк пен Дизфуль қалаларында да сезілген.

Жер сілкінісінің ошағы 8 шақырым тереңдікте болған.

Қазіргі уақытта қандай да бір қирау туралы ақпарат түскен жоқ.

Шығын көлемін бағалау үшін жер сілкінісі болған аймаққа Қызыл Жарты Ай ұйымының құтқару жасақтары жіберілгені хабарланды.

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