Иранның оңтүстік-батысында магнитудасы 5 балдық жер сілкінісі болды
Жерасты дүмпулері Хузестан провинциясында тіркелді, зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ.
19 Шілде 2026, 14:18
БӨЛІСУ
19 Шілде 2026, 14:1819 Шілде 2026, 14:18
76Фото: Anadolu Agency
Иранның оңтүстік-батысындағы Хузестан провинциясында магнитудасы 5 болатын жер сілкінісі болды.
Иранның Ұлттық сейсмология орталығының мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі Дизфуль округіне қарасты Сардаш ауданындағы Саланд қаласының маңында орналасқан.
Жерасты дүмпулері жергілікті уақытпен сағат 05:55-те тіркелді.
Зілзала Хузестан провинциясының әкімшілік орталығы Ахваз қаласында, сондай-ақ Эндимешк пен Дизфуль қалаларында да сезілген.
Жер сілкінісінің ошағы 8 шақырым тереңдікте болған.
Қазіргі уақытта қандай да бір қирау туралы ақпарат түскен жоқ.
Шығын көлемін бағалау үшін жер сілкінісі болған аймаққа Қызыл Жарты Ай ұйымының құтқару жасақтары жіберілгені хабарланды.
Ең оқылған:
- Ақтөбелік тұрғын әскерге бармау үшін заңгерлік компанияға 500 мың теңге төлеген
- Air Astana-дан 1 млрд теңгеден астам қаржы жымқырғандар ісі бойынша үкім өзгеріссіз қалды
- Қазақстан әлемдік БАҚ назарында: шетелдік басылымдар Тоқаевтың Шанхайға сапарын қалай бағалады
- Қытайдағы көшкін: 9 адам үйінді астынан шығарылды
- Қазақстанда 730 шақырымнан астам жаңа теміржол салынып жатыр