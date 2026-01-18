Ирандағы тәртіпсіздіктер: Хаменеи АҚШ пен Израильді айыптады

Иранның жоғарғы көшбасшысы аятолла Али Хаменеи АҚШ президенті Дональд Трампты бірнеше апта бойы өткен демонстрациялардан 3 мыңнан астам адамның өліміне себепкер деп айыптады, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Бұл наразылықтар 28 желтоқсанда басталып, экономикалық қиындықтарға байланысты діни басқаруды тоқтату талабына ұласты.
Хаменеи АҚШ пен Израильді елдегі тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды деп атап, "қылмыскерлерді" жазасыз қалдырмайтындарын айтты. АҚШ-тағы құқық қорғау ұйымы HRANA дерегінше, наразылықтар кезінде 3 090 адам қаза тауып, 22 мыңнан астам адам қамауға алынған.
Иран билігі интернетті өшіріп, ақпарат алуды шектеді. Кейінірек кейбір байланыс құралдары қысқа мерзімге қалпына келтірілді. Тұтқындалғандар арасында "бүлікшілер" мен шетелдік оппозициялық топтармен байланысы бар адамдар бар, олардың кейбірі Реза Пехлевидің ұлы атынан әрекет еткен.