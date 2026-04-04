Ирандағы операция басталғалы АҚШ-тың 365 әскери қызметкері жараланған
Бұған дейін 13 америкалық әскери қызметкердің қаза тапқаны хабарланған еді.
4 Сәуір 2026, 06:35
БӨЛІСУ
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Иранға қарсы «Эпикалық қаһар» операциясы басталғалы бері АҚШ-тың 365 әскери қызметкері жарақат алды, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Мәліметке сәйкес, жараланғандардың 247-сі құрлық әскерінде, 63-і әскери-теңіз күштерінде, 36-сы әуе күштерінде, ал 19-ы теңіз жаяу әскерінде қызмет етеді.
