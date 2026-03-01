Иран мектебіндегі шабуыл: Зәкиева балалардың қазасына байланысты үндеу жарияланды
Уәкіл қайғыра көңіл айтты.
Бүгiн 2026, 13:06
72Фото: Instagram/zakiyevadinara
Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева Иран мектебінде болған қайғылы жайтқа қатысты үндеу жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кеше Иранда қыздарға арналған мектепке жасалған әуе соққысы салдарынан ондаған бала қаза тауып, көптеген бала жарақат алды. Біз құқық қорғау саласындағы әріптестерімізбен бірге бұл қасіретті оқиғаға қатты күйзелдік. Мектептер — «бейбіт аймақтар», ал білім беру мекемелеріне жасалған шабуыл халықаралық құқықтың бұзылуы болып саналады. Балалар — кез келген қақтығыста ең осал топ. Олар соғысты таңдаған жоқ, саяси шешімдер қабылдамайды және ересектердің әрекеттері үшін жауапты емес. Алайда ең ауыр зардапты дәл солар шегеді. Балалар жапа шекпеуі, қорқыныш сезінбеуі тиіс, - деп атап өтті уәкіл.
Сонымен қатар ол баршаға ортақ міндетті де айтты.
Қазақстан әрдайым келіспеушіліктерді бейбіт жолмен, келіссөздер арқылы, бейбітшілік, тұрақтылық және қауіпсіздік жолында реттеуді қолдап келеді. Біз халықаралық қауымдастықты балаларды және олардың болашағын сақтау үшін диалогқа шақырамыз. Біздің ортақ міндетіміз — балаларға тыныш әрі ашық аспан астында өмір сүру құқығын қайтару. Бейбітшілік — әрбір баланың құқығы.Минаб қаласындағы мектепте қаза тапқан балалардың отбасыларына қайғырып көңіл айтамыз, - деді Динара Зәкиева.
