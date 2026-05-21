Иранда жер сілкінісі болды

Хормозган провинциясында магнитудасы 4,6 болатын жер сілкінісі тіркелді. Әзірге зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.

Бүгiн 2026, 18:32
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
istockphoto.com Бүгiн 2026, 18:32
Бүгiн 2026, 18:32
154
Фото: istockphoto.com

21 мамыр күні Иранның Хормозган провинсындағы Даргахан қаласында магнитудасы 4,6 болатын жер сілкінісі тіркелді.

«Азат Иран» Telegram-арнасының мәліметінше, жерасты дүмпулері жергілікті уақыт бойынша сағат 13:26-да болған.  

Жер сілкінісінің ошағы 20 шақырым тереңдікте орналасқан.  

Қазіргі уақытта қираулар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.

Ең оқылған:

Наверх