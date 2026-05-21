Иранда жер сілкінісі болды
Хормозган провинциясында магнитудасы 4,6 болатын жер сілкінісі тіркелді. Әзірге зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.
Бүгiн 2026, 18:32
Бүгiн 2026, 18:32
Фото: istockphoto.com
21 мамыр күні Иранның Хормозган провинсындағы Даргахан қаласында магнитудасы 4,6 болатын жер сілкінісі тіркелді.
«Азат Иран» Telegram-арнасының мәліметінше, жерасты дүмпулері жергілікті уақыт бойынша сағат 13:26-да болған.
Жер сілкінісінің ошағы 20 шақырым тереңдікте орналасқан.
Қазіргі уақытта қираулар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
