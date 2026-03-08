Иранда жаңа аятолла таңдалды: Бірақ оның есімі әзірге құпия
Кандидатты сарапшылар кеңесі мүшелері таңдаған.
Бүгiн 2026, 18:48
Иранның жоғарғы көшбасшысын таңдайтын орган мүшелері кандидат бойынша шешім қабылданғанын мәлімдеді. Алайда оның аты әзірге жарияланбаған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Иранда жоғарғы көшбасшы қызметіне үміткер анықталғанымен, оның есімі әлі жария етілмеген. Бұл туралы Al Jazeera ирандық бұқаралық ақпарат құралдарына сілтеме жасап жазды.
Сарапшылар кеңесі мүшелерінің басым бөлігі қолдаған ең лайықты кандидат анықталды, – деді Хузестан провинциясынан сайланған орган мүшесі Мохсен Хейдари.
Процеске қатысқан тағы бір тұлға Мохаммед Мехди Мирбагери Fars агенттігі жариялаған видеода «көпшіліктің көзқарасын білдіретін нақты шешімге келдік» деп мәлімдеді.