Иранда 30-дан астам университетке соққы жасалды
28 ақпаннан бергі соққылар кезінде Ирандағы 30-дан астам университет зақымданып, 60 студент қаза тапқан.
Кеше 2026, 14:46
296Фото: Reuters
28 ақпаннан бері АҚШ пен Израильдің Иранға жасаған соққылары басталғалы елде 30-дан астам университет шабуылға ұшырап, салдарынан 60 студент қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ SNNTV телеарнасына сілтеме жасап.
Сондай-ақ Иранның ғылыми мекемелері шабуылдар аясында үкіметпен ынтымақтас екенін білдіргені атап өтілді.
