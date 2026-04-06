Иран парламентінің спикері Трампты "қауіпті ойыннан бас тартуға" шақырды
Ол Трампты Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху бұйрығын орындап отыр деп айыптады.
Бүгiн 2026, 04:27
Фото: Reuters
Иран парламенті спикері Мохаммад Багер Галибаф Дональд Трамптың «сақсыз әрекеттері» АҚШ-ты әр отбасы үшін «шын тозаққа айналдырады» деп мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Қате ойламаңыздар: әскери қылмыстармен ештеңеге қол жеткізе алмайсыздар, – деді Галибаф.
Сонымен қатар, ол Трампты Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху бұйрығын орындап отыр деп айыптап, «нақты шешім – Иран халқына құрмет көрсету және осы қауіпті ойыннан бас тарту» екенін айтты.
