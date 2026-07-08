Иран Ормуз бұғазында Сауд Арабиясы мен Катардың танкерлеріне шабуыл жасады
Сауд Арабиясының Сыртқы істер министрлігі Иранның әрекетін айыптады.
Бүгiн 2026, 07:12
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Бүгiн 2026, 07:12Бүгiн 2026, 07:12
101Фото: Reuters
Сауд Арабиясының Сыртқы істер министрлігі X әлеуметтік желісінде Иранның Ормуз бұғазында корольдікке тиесілі Vijian танкеріне шабуыл жасағанын хабарлады. Сондай-ақ Иран Катарға тиесілі Al-Rekkayat танкеріне де шабуыл жасағаны айтылды.
Министрлік Иран Ислам Республикасының бұл әрекетін қатаң айыптады.
Корольдік бұл жол беруге болмайтын әрекеттерді халықаралық кеме қатынасының қауіпсіздігіне, сондай-ақ әлемдік энергия тасымалының қауіпсіздігіне жасалған шабуыл деп санайды, – деп жазылған мәлімдемеде.
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