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  • Иран Ормуз бұғазында Сауд Арабиясы мен Катардың танкерлеріне шабуыл жасады

Иран Ормуз бұғазында Сауд Арабиясы мен Катардың танкерлеріне шабуыл жасады

Сауд Арабиясының Сыртқы істер министрлігі Иранның әрекетін айыптады.

Бүгiн 2026, 07:12
АВТОР
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Reuters Бүгiн 2026, 07:12
Бүгiн 2026, 07:12
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Фото: Reuters

Сауд Арабиясының Сыртқы істер министрлігі X әлеуметтік желісінде Иранның Ормуз бұғазында корольдікке тиесілі Vijian танкеріне шабуыл жасағанын хабарлады. Сондай-ақ Иран Катарға тиесілі Al-Rekkayat танкеріне де шабуыл жасағаны айтылды.

Министрлік Иран Ислам Республикасының бұл әрекетін қатаң айыптады.

Корольдік бұл жол беруге болмайтын әрекеттерді халықаралық кеме қатынасының қауіпсіздігіне, сондай-ақ әлемдік энергия тасымалының қауіпсіздігіне жасалған шабуыл деп санайды, – деп жазылған мәлімдемеде.

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