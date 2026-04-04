Иран Ормуз бұғазын пайдаланушыларға үш түрлі ереже енгізді

Иран жаңа тәртіп бойынша достас елдерге еркін өтуге рұқсат беріп, бейтарап мемлекеттерге қомақты баж салығын енгізді.

4 Сәуір 2026, 19:13
4 Сәуір 2026, 19:13
Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Иран барлық мемлекеттерді «бейтарап», «достас» және «дұшпан» деп үш санатқа бөлді. Соңғы топтағы елдерге Ормуз бұғазы арқылы өтуге тыйым салынады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Al Jazeera таратқан мәліметке сәйкес, достас елдер санатына кіретін мемлекеттер Ормуз бұғазы арқылы еркін өте алады. Ал «бейтарап» елдер елеулі көлемде баж салығын төлеуге міндеттеледі.

Мемлекеттерді бұғазды пайдаланушы ретінде осылай санаттарға бөлу бұғаз мәртебесінің өзгергенін білдіреді.

