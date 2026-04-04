Иран АҚШ, Израиль және олардың одақтастарына тиесілі кемелер үшін Ормуз бұғазындағы блокаданы жылдар бойы сақтап тұра алады. Бұл туралы ирандық шенеунік Press TV телеарнасына мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мұндай шешім АҚШ-тың әскери базалары мен Таяу Шығыстағы гарнизондарын қамтамасыз етуге пайдаланылатын жабдықтардың басым бөлігі тарихи түрде осы су жолы арқылы тасымалданғанымен байланысты екені атап өтілді.
Press TV дереккөзі түсіндіргендей, Тегеран бұғаздағы қозғалыс бұған дейін де реттелгенде, аймақтағы қарсы тараптың логистикалық мүмкіндігі едәуір әлсірер еді деп есептейді.
Бұған дейін Al Jazeera Иран Ормуз бұғазы арқылы өтетін елдерді үш санатқа бөлуі мүмкін екенін хабарлаған. Елдер дұшпан, бейтарап немесе достас мемлекеттер ретінде жіктелуі ықтимал. Дұшпан елдерге Ормуз бұғазы арқылы өтуге рұқсат берілмейді. Ал бейтарап мемлекеттерге төлем енгізілуі мүмкін.
АҚШ пен Израильдің Таяу Шығыстағы әскери науқаны Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасының іс жүзінде толық тоқтауына алып келді. Бұл – араб мемлекеттерінен мұнай мен сұйытылған табиғи газ жеткізудің негізгі бағыты. Соның салдарынан әлемнің көп елінде жанармай бағасы өсіп жатыр.
Қазір бұл теңіз жолы арқылы тек Иранға достас елдерге ғана өтуге рұқсат беріліп отыр. Tasnim агенттігінің мәліметінше, олардың қатарында Ресей, Қытай, Үндістан, Ирак және Пәкістан бар. АҚШ президенті Donald Trump кейбір Еуропа және Азия елдерін бұғазды ашу үшін аймаққа кемелер жіберуге шақырған, алайда көпшілігі бұл ұсыныстан бас тартты.
Бұған дейін Тегеран араб және Азия елдері үшін бұғазды пайдалану тәртібін айқындайтын «Ормуз пактін» әзірлеуді ұсынған болатын.