Иран мәлімдемесінен кейін мұнай бағасы 1 пайызға қымбаттады

Бағаның өсуіне Ормуз бұғазындағы кеме қатынасына төнген қауіп те әсер еткен.

12 Қараша 2026, 00:30
АВТОР
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depositphotos.com 12 Қараша 2026, 00:30
12 Қараша 2026, 00:30
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Фото: depositphotos.com

Әлемдік нарықта мұнай бағасы Иранның байытылған ядролық материалды елден шығаруға жол бермейтіні туралы мәлімдемесінен кейін шамамен 1 пайызға өсті. Бұл Таяу Шығыстағы мұнай жеткізіліміне қатысты алаңдаушылықты күшейтті.

Reuters агенттігінің хабарлауынша, Brent маркалы мұнайдың бағасы 1,27 долларға өсіп, барреліне 92,76 долларды құрады. Ал WTI мұнайы 49 центке қымбаттап, барреліне 86,53 долларға жетті.

Бағаның өсуіне Ормуз бұғазындағы кеме қатынасына төнген қауіп те әсер еткен. Вашингтондағы Таяу Шығыс саясаты институтының мәліметінше, қазан айында аталған бұғазда 37 кемеге шабуыл жасалған.

Сонымен қатар Kpler деректері бойынша, қараша айының басында Таяу Шығыстағы мұнай жеткізіліміне қатысты үзілістер тәулігіне 3,8 миллион баррельге дейін қысқарған. Ал АҚШ-тағы мұнай қоры соңғы аптада 9 миллион баррельге өсуі мүмкін.

Нарықтағы тұрақсыздықты Ресейдің Усть-Луга портына жасалған дрон шабуылы да күшейтті. Шабуыл салдарынан өрт шығып, мұнай сақтайтын резервуарлардың бір бөлігі зақымданған.

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