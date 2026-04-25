Иран күштері Ормуз бұғазында екі кемені тәркіледі

IRGC мәліметтері бойынша, Epaminondas АҚШ әскери күштерімен ынтымақтастықта, ал MSC-Francesca Израильмен байланысты.

Бүгiн 2026, 08:17
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
depositphotos.com
55
Фото: depositphotos.com

Иранның Ислам революциялық гвардия корпусы (IRGC) Ормуз бұғазы арқылы рұқсатсыз өтуге тырысқан MSC-Francesca және Epaminondas контейнерлік кемелерін тәркіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ Press TV-ге сілтеме жасап.

Ислам революциялық гвардия корпусы жақында тәркіледі және Иранның аумақтық суларына ауыстырған кеме туралы мәліметтерді жариялады, оны АҚШ әскери күштерімен ынтымақтастықта деп күдіктенді. IRGC өз есебінде Epaminondas деп аталған кеме туралы мәліметтерді қосты, - деп хабарлады телеарна.

Кеме екі күн бұрын Ормуз бұғазындағы Ларек аралы маңында болғаны атап өтілді.

Айта кетейік, 13 сәуірде АҚШ әскери-теңіз күштері Ормуз бұғазы арқылы Иран порттарына кіріп-шығатын теңіз қозғалысына бақылауды күшейткен. Бұл бұғаз арқылы әлемдік мұнай, мұнай өнімдері және сұйытылған газ жеткізілімінің шамамен 20%-ы өтеді.

Вашингтон Иранмен байланысы жоқ кемелерге бұғаз арқылы еркін өтуге рұқсат берілетінін мәлімдеді. Алайда олар Тегеранға төлем жасамаған болуы тиіс. Ал Иран билігі мұндай төлем енгізілгенін ресми түрде жарияламағанымен, мұндай жоспар бар екенін айтқан.

Наверх