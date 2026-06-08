Иран Израильге зымыран ұшырды
Израиль қорғаныс армиясы барлық зымырандардың елдің әуе қорғаныс күштері тарапынан қағып түсірілгенін мәлімдеді. Израиль жауап шараларын қабылдайтынын жеткізді.
Жексенбі, 7 шілде күні кешке Иран Израильдің солтүстігіне зымырандық соққы жасады. The Times of Israel басылымының хабарлауынша, бұл сәуір айынан бергі алғашқы осындай шабуыл болды. Тегеран бұл шабуыл Израильдің Ливандағы әрекеттеріне жауап ретінде жасалғанын мәлімдеді.
Иранның зымырандық шабуылдарына байланысты Израиль бойынша мектептердегі сабақтар тоқтатылды, сондай-ақ ашық алаңдарда 200 адамнан, ал жабық ғимараттарда 500 адамнан көп қатысатын бұқаралық іс-шараларды өткізуге тыйым салынды. Сонымен қатар Бен-Гурион халықаралық әуежайы жұмысын тоқтатты.
Израиль қорғаныс армиясы барлық зымырандардың елдің әуе қорғаныс күштері тарапынан қағып түсірілгенін мәлімдеді. Израиль жауап шараларын қабылдайтынын жеткізді.
Бұған дейін Израильдің қолданыстағы бітім режиміне қарамастан Ливан аумағына соққы жасағаны хабарланған болатын.
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