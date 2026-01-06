Иран билігі үкіметке қарсы наразылықтарды басуға тырысуда, бірақ АҚШ-тың Венесуэладан Николас Мадуроны ұстап әкетуі елдегі алаңдаушылықты одан әрі күшейтті, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Американдық арнайы күштер 3 қаңтарда Мадуро мен оның әйелі Нью-Йоркке жеткізгенге дейін, АҚШ президенті Дональд Трамп Иран билігін көшедегі наразылықтарды қатаң басса, оған араласуы мүмкін екенін ескерткен еді. Қазіргі уақытта кем дегенде 17 адам қаза тапты.
Ирандық шенеуніктер Reuters агенттігіне: "Бұл қос қысым Тегеранның маневр жасау кеңістігін тарылтып, оның басшыларын көшедегі қоғамдық наразылықтар мен Вашингтонның қатаң талаптары арасында алшақтатуға мәжбүр етті. Олардың өміршең нұсқалары аз және әрқайсысында жоғары тәуекелдер бар», - деп мәлімдеді.
Наразылықтар экономикалық дағдарыс пен әлеуметтік теңсіздік жағдайында өршіп отыр. Желтоқсан айында ресми инфляция 42,5%-ға жетті, ұлттық валюта риал долларға шаққанда жартысына жуық құнынан айырылды. Үкімет халыққа қолма-қол ақшасыз электронды несие түрінде ай сайынғы жәрдемақы төлеу арқылы аз да болса қолдау көрсетуде.
Бұған қоса, АҚШ пен Израильдің соққылары елдің ядролық және әскери нысандарына нысаналы соққы беріп, Тегеранның халықаралық қысым астында қалуына әкеп соқты. Бұл жағдай Иран билігін қоғамдық наразылықтар мен сыртқы қысым арасында теңгерім табуға мәжбүр етеді.
Тегеранда наразылықтар мен үкіметтің қатаң бақылауына қарамастан, сауда орындары жұмысын жалғастырып, көшедегі тәртіпті қамтамасыз ету үшін қосымша қауіпсіздік шаралары қолданылуда. Елдегі жағдайдың нәзіктігі және АҚШ-тың сыртқы саясатының ықпалы Иран үшін үлкен сынақ болып отыр.