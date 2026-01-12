Иран билігі наразылық білдірушілерге қарсы дрон қолданды

Иран билігі наразылық білдірушілерге қарсы операцияларда алғаш рет дрондарды қолданды, деп хабарлайды BAQ.KZ Deutsche Welle-ге сілтеме жасап.
Жаппай наразылық акцияларымен қоршалған елде интернетке қол жеткізу 60 сағаттан астам уақытқа үзілді. Электр қуаты мен ұялы телефонның үзілгені туралы да хабарланды. Ираннан келетін ақпарат негізінен Starlink спутниктік жүйесі арқылы қолжетімді.
Көптеген қала мен елді мекендерде мыңдаған адам қатысқан наразылықтар жалғасуда. Сонымен қатар, қауіпсіздік күштерінің қудалауы өте қатыгез және қанды сипатқа ие болды. Режим адамдардың көшеге шығуына жол бермеу үшін барлық мүмкін құралдарды пайдаланып жатыр. Мысалы, олар алғаш рет патрульдеу үшін дрондарды пайдалана бастады, бұл наразылық білдірушілерді әуеден анықтау қаупін тудырады, - делінген мәлімдемеде.
Әртүрлі қалалардан ондаған өлім туралы хабарланды, бірақ бұл сандарды растау мүмкін емес. Ауруханалар жараланғандар мен қаза тапқандардың көптігінен толып кетті, ал Тегеранда донорлық қан тапшылығы сезілуде.