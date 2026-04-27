Иран астанасында «төтенше жағдайларға» дайындық жүріп жатыр

Шиеленіс күшейген тұста билік инфрақұрылымды төтенше жағдайларға бейімдеуде.

Бүгiн 2026, 16:30
Anadolu Agency
Бүгiн 2026, 16:30
Фото: Anadolu Agency

Тегеран билігі өңірдегі шиеленістің күшеюі мен соғыс қаупіне байланысты төтенше жағдайларға дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Anadolu агенттігіне сілтеме жасап.

Бұл туралы Тегеран провинциясының губернаторы Мохаммад Садег Мотамадиан мәлімдеді.

Соғыс қаупі аясында жергілікті билік инфрақұрылымды төтенше жағдайларға бейімдеу шараларын қолға алған.

Губернатордың айтуынша, өңірдегі 700 мешіт дағдарыс жағдайында баспана немесе көмек тарату пункті ретінде пайдалануға дайындалған.

Сондай-ақ әкімшілік басшысы тұрғындарды электр энергиясын үнемдеп тұтынуға шақырды.

