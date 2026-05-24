Иран АҚШ-пен келіссөздер мәселесіндегі “қызыл сызықты” атады
Иран агенттіктерінің дереккөздерінің айтуынша, америкалық тараппен кез келген ықтимал келісімге қол жеткізудегі шешуші фактор – Иран үшін экономикалық тиімділіктің болуы.
Иран билігі Вашингтонмен келіссөздер барысында Ислам Республикасының бұғатталған активтерінің бір бөлігін босатуды талап етуде. Тегеран бұл мәселені “қызыл сызық” әрі АҚШ-пен жасалатын келісімнің міндетті шарты деп санайды.
Иран агенттіктерінің дереккөздерінің айтуынша, америкалық тараппен кез келген ықтимал келісімге қол жеткізудегі шешуші фактор – Иран үшін экономикалық тиімділіктің болуы.
Тағы бір маңызды мәселе – мұнайға, мұнай-химия өнімдеріне және олардың туындыларына салынған санкцияларды алып тастау. Fars келтірген есеп бойынша, тек шикі мұнайды сатудың өзі, өзге өнімдерді есептемегенде, 60 күн ішінде Тегеранға 10 миллиард доллар табыс әкелуі мүмкін.
Дереккөздер сондай-ақ “АҚШ-тың міндеттемелерді бірнеше рет бұзуы мен кедергілер келтіру тәжірибесін” ескере отырып, Иран билігі келіссөздер нәтижесінде активтерді босату мәселесі "қағаз жүзіндегі және жалған уәделермен" шектеліп қалмауын қадағалайтынын атап өтті.
Бұған дейін АҚШ президенті Donald Trump Вашингтон мен Тегеран бейбіт келісім жобасы аясында Ормуз бұғазын ашу туралы келісімге келгенін мәлімдеген болатын. Axios мәліметінше, тараптар 60 күн әрекет ететін және өзара келісіммен ұзартылуы мүмкін өзара түсіністік туралы меморандумға қол қояды. Құжатта бұғазды ашу қарастырылып, Иранның ядролық бағдарламасын шектеу бойынша кейінгі келіссөздер де қамтылған.
Axios журналисі Barak Ravid X әлеуметтік желісінде делдалдар 24 мамыр күні АҚШ пен Иран арасында шекті келісімге қол жеткізіп, оны бірден жариялауды жоспарлап отырғанын хабарлады. Осыдан кейін бірнеше күн ішінде егжей-тегжейлі келісім бойынша келіссөздерді бастау көзделіп отыр.