Иран АҚШ пен Израильге әскери шабуыл туралы ескертті

Тель-Авив пен Вашингтоннан шабуыл жасалған жағдайда Израиль мен АҚШ-тың Таяу Шығыстағы әскери базалары Иран үшін заңды нысанаға айналады. Бұл туралы Иран парламентінің спикері Мохаммад Багер Галибаф жексенбі, 11 қаңтарда мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu агенттігіне сілтеме жасап.
АҚШ әскери шабуылы жасалған жағдайда Израиль де, АҚШ әскери және әскери-теңіз нысандары да біз үшін заңды нысанаға айналады, - деді спикер заң шығарушы орган мүшелеріне үндеу жасап. Оның сөзі Иранның мемлекеттік теледидарында көрсетілді.
Галибаф сонымен қатар АҚШ пен Израильдің елдегі жаппай наразылық акциялары кезінде оппозиция жақтастарына көрсетіп жатқан қолдауын атап өтті.
Ол қарсыластар 12 күндік соғыс кезінде отандық террористерді пайдалануды жоспарлағанын, бірақ мұны істей алмағанын атап өтті. Парламент спикерінің айтуынша, олар қазір бұл жоспарды жүзеге асыруға кірісті.
Біз террористермен күресіп жатырмыз, - деді Иран парламентінің спикері.
Спикер Галибафтың сөзі кезінде парламенттің кейбір мүшелері Америкаға қарсы ұрандар айтты, – деп жазады газет.
Жұма, 9 қаңтарда АҚШ президенті Дональд Трамп Иран басшыларына наразылық білдірушілер өлтірілген жағдайда қандай салдар болатыны туралы ескертті.
Біз жағдайды мұқият бақылап отырмыз. Егер олар бұрынғыдай адамдарды өлтіре бастаса, біз араласамыз. Біз оларға ауырған жеріне қатты соққы береміз, - деді Трамп Ақ үйде сөйлеген сөзінде.
Сенбі күні Америка президенті АҚШ-тың Ирандағы наразылық білдірушілерге «көмек көрсетуге» дайын екенін мәлімдеді.
Сол күні 1979 жылы тақтан тайдырылған Иран шахының ұлы Реза Пехлеви әлеуметтік желі платформасында Иран халқына үндеу тастап, тағы бір бейнежазба жариялады. Өзінің хабарламасында ол жалпы ереуілге шақырып, наразылық акцияларының мақсаты стратегиялық маңызды көшелер мен нысандарды басып алуға және ұстап тұруға дайындалу екенін мәлімдеді. Ол бұған дейін Трампты Ирандағы жағдайға араласуға шақырған болатын.
Ирандағы наразылықтар 2025 жылдың 28 желтоқсанында басталды. Олар ұлттық валютаның күрт құлдырауы мен экономикалық қиындықтардың артуына байланысты Тегеранда басталды. Наразылықтар елдің көптеген қалаларына тез тарады.
8 қаңтарда Тегерандағы наразылық акциялары күрт ушығып кетті. Тәртіпсіздіктер кезінде наразылық білдірушілер көптеген ғимараттарды – көптеген автобустар мен жедел жәрдем көліктерін, 24 тұрғын үйді, 25 мешітті, екі аурухананы, 26 банкті және басқа да мемлекеттік және қоғамдық ғимараттарды өртеп, қиратты.
АҚШ-та орналасқан Адам құқықтары белсенділерінің жаңалықтар агенттігінің мәліметі бойынша, 10 қаңтардағы жағдай бойынша наразылық акциялары кезінде 116 адам қаза тапты, оның ішінде 37 қауіпсіздік қызметкері, төрт медицина қызметкері және бір прокурор бар. 2600-ден астам адам жарақат алып, 2638 адам қамауға алынды.
Наразылық акцияларының күшеюінен кейін Иран билігі бүкіл ел бойынша интернетке тыйым салды.