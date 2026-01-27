Instagram, WhatsApp және Facebook ақылы болады

Meta Instagram, Facebook және WhatsApp үшін жаңа ақылы жазылымдарды сынақтан өткізуді жоспарлап отыр. Бұл жазылымдар пайдаланушыларға эксклюзивті функцияларға және кеңейтілген жасанды интеллект құралдарына қол жеткізу мүмкіндігін береді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Мета (Facebook, Instagram және WhatsApp-тың иесі) алдағы айларда премиум жазылымдарды сынақтан өткізуді бастайды. Ақылы жазылымдар пайдаланушыларға жасанды интеллектінің кеңейтілген мүмкіндіктеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді, ал негізгі қызметтер әлі де тегін болып қалады.
Бұл қадам компанияның ақылы қызметтерді енгізуге арналған жаһандық экспериментінің бір бөлігі. Әлеуметтік желілер таза жарнамалық табыс моделінен жазылымдық модельге көшкен кезде, Мета шығармашылық және өнімділікті арттыруға арналған эксклюзивті ЖИ-құралдарға басымдық бергелі отыр.
ЖИ агенттері және видео генерациясы: Жазылым пакетіне не кіреді?
Ақылы жазылымның негізгі артықшылығы – жетілдірілген ЖИ-технологияларға қол жеткізу. Компания өз сервисіне желтоқсан айында 2 млрд долларға сатып алынған Manus стартапының әзірлемелерін интеграциялауды жоспарлап отыр.
Негізгі жаңа функциялар:
- Manus автономды агенттері: Дәстүрлі чат-боттардан айырмашылығы, бұл құралдар күрделі тапсырмаларды пайдаланушының аз қатысуымен өздігінен жоспарлап, орындай алады. Мысалы, саяхат ұйымдастырудан презентация жасауға дейін.
- Vibes қосымшасы: ЖИ негізіндегі видео генерация сервисі, идеяларды жаңа визуалды шығармашылық құралдар арқылы «өмірге келтіруге» мүмкіндік береді.
- Кеңейтілген Meta AI: Жазылым алушылар күнделікті қарым-қатынас пен жұмысқа арналған тілдік модельдердің қуатты нұсқаларына қол жеткізеді.
Meta Manus-тың корпоративтік жазылымдарын сақтайтынын атап өтеді, бірақ оның мүмкіндіктері компанияның тұтынушылық өнімдерін жетілдіруге қолданылатын болады.
Сынақ режимі: Сілтемелер үшін төлеу мүмкін бе?
Жаңа функцияларды қосумен қатар, Мета бар қызметтің монетизация әдістерін зерттеп жатыр. Бұрын Ұлыбритания мен АҚШ-та сілтемелерді жариялауға шектеу енгізу сынақтары байқалған.
Кейбір Facebook пайдаланушыларына посттарында тек шектеулі мөлшерде сілтеме бөлісуге болатындығы туралы хабарламалар келіп түскен. Компания бұл «шектеулі сынақ» деп атап, көп сілтемелі контентті жариялау мүмкіндігінің ақылы жазылымға қосымша құн беретінін түсінуге тырысқан.
Еске салсақ, 2023 жылы Мета Meta Verified қызметін – ақылы верификация («көк белгі») енгізген болатын, бұл пайдаланушыларға растаулы мәртебе мен басым қолдауды ай сайынғы төлемге береді.
Қазақстан үшін, мұнда әлеуметтік желілер шағын бизнес пен саудада белсенді қолданылатындықтан, сілтемелерге шектеу немесе премиум ЖИ-ассистенттері кәсіпкерлер үшін қосымша шығын болуы мүмкін.
Сіз үшін не өзгереді?
- Негізгі функциялар тегін қалады: Сіз әлі де хабарлама жаза аласыз және фото жариялай аласыз. Ақылы пакет «жетілдірілген» пайдаланушылар мен контент жасаушыларға арналған.
- Manus-қа қол жеткізу: Күрделі тапсырмаларды жоспарлауға арналған жеке ассистент қажет болса, Мета жазылымы корпоративтік ЖИ құралдарын сатып алудан тиімді болуы мүмкін.
- Контент шектеулері: Егер сіз қызметтеріңізді сілтемелер арқылы белсенді жарнамалайтын болсаңыз, ережелерді қадағалаңыз. Болашақта сілтемелерді көп жариялау ақылы болуы мүмкін.
- Төлем тәсілдері: Мета шетелдік компания болғандықтан, Қазақстандағы пайдаланушылар Kaspi немесе Halyk карталары арқылы халықаралық төлемдердің мүмкіндігін алдын ала тексеруі қажет.
Instagram үшін ақылы жазылымға шексіз аудитория тізімдерін жасау, кері жазылмаған пайдаланушыларды көру және Stories-ті аноним түрде қарау сияқты функциялар кіруі мүмкін. Facebook пен WhatsApp үшін жазылымдардың нақты ерекшеліктері әзірге жарияланбаған.