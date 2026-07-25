Инклюзивті қоғам құру: Қазақстан қандай нәтижеге қол жеткізді?
Қазақстанда мүгедектігі бар адамдар мемлекеттік жәрдемақылармен, арнайы әлеуметтік қызметтермен, техникалық оңалту құралдарымен, жеке көмекші және ымдау тілі мамандарының қызметімен қамтамасыз етіледі.
Қоғамның өркениеттілігі мен әлеуметтік жауапкершілігі ең алдымен оның халықтың осал топтарына деген көзқарасымен өлшенеді. Мемлекеттің экономикалық көрсеткіштері қаншалықты жоғары болғанымен, егер ерекше қажеттілігі бар азаматтардың білім алуға, еңбек етуге, емделуге, қоғамдық өмірге қатысуға және мемлекеттік қызметтерге тең қолжетімділігі қамтамасыз етілмесе, мұндай дамуды толыққанды әрі инклюзивті деп бағалау қиын. Сондықтан бүгінгі таңда мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқықтарын қорғау – әлеуметтік саясаттың ғана емес, адам құқықтары мен тұрақты дамудың маңызды құрамдас бөлігі.
Қазақстан соңғы онжылдықта бұл бағытта ауқымды институционалдық өзгерістерді жүзеге асырып келеді. Егер бұрын мемлекеттік саясат негізінен әлеуметтік көмек көрсетуге бағытталса, бүгінде басты басымдық азаматтардың құқықтарын толық қамтамасыз етуге, қоғамдық өмірге тең дәрежеде қатысуына және кедергісіз орта қалыптастыруға ауысты. Бұл өзгеріс халықаралық тәжірибеге сай келеді және Біріккен Ұлттар Ұйымының Мүгедектердің құқықтары туралы конвенциясында көзделген қағидаттарды ұлттық деңгейде іске асыруға негізделген. Қазақстан бұл конвенцияны ратификациялап, инклюзивті қоғам құруды мемлекеттік саясаттың ұзақ мерзімді басымдықтарының бірі ретінде айқындады.
Құқықтық негізден нақты нәтижеге дейін
Қазақстан Конституциясы әр азаматтың заң алдында тең екенін және ешкімнің кемсітушілікке ұшырамауға тиіс екенін бекітеді. Осы конституциялық қағидат ерекше қажеттілігі бар азаматтардың құқықтарын қорғаудың негізін құрайды.
Соңғы жылдары заңнамалық база айтарлықтай жетілдірілді. Мемлекет әлеуметтік қорғау, жұмыспен қамту, білім беру, денсаулық сақтау, көлік, ақпаратқа қолжетімділік және сәулет-құрылыс салаларында инклюзивті талаптарды күшейтіп келеді. Мұның барлығы халықаралық стандарттарды ұлттық құқықтық жүйеге кезең-кезеңімен енгізудің нәтижесі.
2024 жылы Үкімет Қазақстан Республикасындағы 2025–2030 жылдарға арналған инклюзивті саясат тұжырымдамасын бекітті. Бұл құжат әлеуметтік қолдау жүйесін жаңа деңгейге көтеруді, мемлекеттік басқаруда инклюзивті тәсілді қалыптастыруды және барлық азамат үшін тең мүмкіндіктер жасауға бағытталған. Тұжырымдамада әлеуметтік қорғау, жұмыспен қамту, білім беру, цифрландыру және қолжетімді орта бағыттары бойынша нақты нысаналы индикаторлар белгіленген.
Әлеуметтік саясаттағы жаңа тәсіл
Қазіргі мемлекеттік саясаттың ерекшелігі – азаматты әлеуметтік көмектің алушысы ретінде ғана емес, қоғамның толыққанды мүшесі ретінде қарастыру.
Қазақстанда мүгедектігі бар адамдар мемлекеттік жәрдемақылармен, арнайы әлеуметтік қызметтермен, техникалық оңалту құралдарымен, жеке көмекші және ымдау тілі мамандарының қызметімен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар санаторийлік-курорттық емдеу, оңалту қызметтері және әлеуметтік бейімдеу бағдарламалары іске асырылуда.
Маңызды өзгерістердің бірі – әлеуметтік қызметтердің цифрландырылуы. Қазір көптеген қызметті электрондық үкімет порталы арқылы рәсімдеуге болады. Азаматтар жәрдемақыға өтініш беріп, техникалық оңалту құралдарын таңдап, қажетті әлеуметтік қызметтерді онлайн рәсімдей алады. Бұл мемлекеттік қызметтердің ашықтығын арттырып, бюрократиялық рәсімдерді айтарлықтай қысқартты.
Кедергісіз орта – инклюзивті қоғамның басты шарты
Кез келген құқықтың жүзеге асуы инфрақұрылымның қолжетімділігіне тікелей байланысты. Сондықтан соңғы жылдары Қазақстанда «кедергісіз орта» қағидаты мемлекеттік саясаттың маңызды бағытына айналды.
Жаңа мектептер, ауруханалар, мемлекеттік мекемелер мен мәдениет нысандары ерекше қажеттілігі бар азаматтарға бейімделіп салына бастады. Пандустар, көтергіш құрылғылар, тактильді бағыттағыштар, арнайы тұрақ орындары мен бейімделген санитарлық бөлмелердің саны артып келеді.
Дегенмен бұл бағытта шешімін күткен мәселелер де бар. Әсіресе аудандық және ауылдық жерлерде көптеген әлеуметтік нысандардың толық бейімделмеуі байқалады. Кейбір жағдайда талап формальды орындалғанымен, нақты қолжетімділік қамтамасыз етілмейді. Сондықтан сапалы мониторинг пен жауапкершілікті күшейту маңызды.
2025–2030 жылдарға арналған тұжырымдамада дәл осы мәселеге ерекше назар аударылған. Құжатта инфрақұрылым объектілерін кезең-кезеңімен халықаралық қолжетімділік стандарттарына сәйкестендіру көзделген.
Инклюзивті білім беру – ұзақ мерзімді инвестиция
Білім беру саласы инклюзивті қоғам қалыптастырудың негізгі тетіктерінің бірі болып саналады.
Қазақстан мектептерінде ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған қолдау кабинеттері көбейіп келеді. Педагог-ассистенттер институты дамып, психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу қызметтері кеңейтілуде. Колледждер мен жоғары оқу орындарында да қолжетімді орта қалыптастыруға басымдық берілуде.
Инклюзивті білім берудің тиімділігі тек ерекше қажеттілігі бар балалар үшін ғана емес, бүкіл қоғам үшін маңызды. Бір ортада білім алған балалар болашақта бір-бірін жақсы түсінеді, төзімділік мәдениеті қалыптасады, әлеуметтік тосқауылдар азаяды.
Сонымен қатар педагогтердің кәсіби даярлығын арттыру, арнайы оқу құралдарын көбейту және цифрлық білім беру ресурстарын дамыту әлі де өзекті мәселе болып отыр.
Еңбек нарығындағы жаңа мүмкіндіктер
Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың толыққанды өмір сүруінің негізгі көрсеткіштерінің бірі – тұрақты жұмыспен қамтылуы.
Қазақстанда жұмыс берушілер үшін жұмыс орындарына квота белгіленген. Сонымен бірге мемлекеттік гранттар, кәсіпкерлікті дамыту бағдарламалары және кәсіби оқыту жобалары арқылы еңбекке қабілетті азаматтарды қолдау тетіктері іске асырылып келеді.
Пандемиядан кейін кең таралған қашықтан жұмыс істеу форматы ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін жаңа мүмкіндіктер ашты. Ақпараттық технологиялар, онлайн білім беру, бухгалтерлік қызмет, аударма, бағдарламалау, маркетинг сияқты салаларда олардың бәсекеге қабілеттілігі артып келеді.
Алайда жұмыс берушілер арасында сақталған стереотиптер, бейімделген жұмыс орындарының жеткіліксіздігі және кәсіби даярлықтағы теңсіздік бұл бағыттағы жұмысты жалғастыру қажеттігін көрсетеді.
Цифрландыру – әлеуметтік саясаттың жаңа кезеңі
Қазақстан мемлекеттік қызметтердің басым бөлігін цифрлық форматқа көшіру арқылы әлеуметтік қорғау жүйесінің тиімділігін арттыруда.
Электрондық үкімет порталы, мобильді қосымшалар және әлеуметтік қызметтер порталы арқылы азаматтар көптеген рәсімді үйден шықпай-ақ орындай алады. Бұл әсіресе жүріп-тұруы қиын адамдар үшін маңызды.
Қазіргі таңда мүгедектікті белгілеу рәсімдерін цифрландыру, проактивті мемлекеттік қызметтерді дамыту және деректер алмасу жүйесін жетілдіру жұмыстары жалғасуда. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2026 жылғы басымдықтардың бірі ретінде инклюзивті саясат тұжырымдамасын іске асырумен қатар дәл осы цифрландыру бағытын атады.
Қоғамдық сана – реформалардың табысты болуының кепілі
Заңдар мен мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігі қоғамның көзқарасына да байланысты.
Соңғы жылдары мүмкіндігі шектеулі азаматтардың жетістіктері бұқаралық ақпарат құралдарында жиі жарияланып, параспортшылардың халықаралық жарыстардағы жеңістері, кәсіпкерлердің табысты жобалары мен қоғамдық белсенділердің бастамалары қоғамдағы көзқарасты өзгертуге ықпал етіп келеді.
Дегенмен инклюзивті мәдениетті қалыптастыру тек ақпараттық науқандармен шектелмеуі керек. Мемлекеттік органдар, білім беру ұйымдары, бизнес және азаматтық қоғам өкілдері бірлесіп әрекет еткенде ғана тұрақты нәтиже қалыптасады.
Алдағы басымдықтар
Сарапшылардың пікірінше, Қазақстандағы инклюзивті саясаттың келесі кезеңі бірнеше бағытқа негізделуі тиіс.
Біріншіден, өңірлердегі инфрақұрылымның қолжетімділігін толық қамтамасыз ету қажет.
Екіншіден, еңбек нарығындағы тең мүмкіндіктерді кеңейтіп, жұмыс берушілерді ынталандыру тетіктерін күшейту маңызды.
Үшіншіден, инклюзивті білім беру сапасын арттырып, педагогтерді даярлау жүйесін жетілдіру қажет.
Төртіншіден, цифрлық мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін одан әрі дамыту және жасанды интеллект негізіндегі сервистерді енгізу әлеуметтік саясаттың тиімділігін арттыра түседі.
Сонымен бірге қоғамдық ұйымдардың мемлекеттік шешім қабылдау процесіне белсенді қатысуы ерекше қажеттілігі бар азаматтардың нақты сұранысын ескеруге мүмкіндік береді.
Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқықтарын қорғау жүйесі соңғы жылдары сапалық жаңа кезеңге өтті. Мемлекеттік саясат әлеуметтік төлемдермен ғана шектелмей, адамның қоғам өміріне толыққанды қатысуын қамтамасыз етуге бағытталуда. Инклюзивті саясаттың 2025–2030 жылдарға арналған тұжырымдамасы осы бағыттағы негізгі стратегиялық құжатқа айналып, қолжетімді орта, білім беру, жұмыспен қамту, цифрландыру және әлеуметтік қорғау салаларындағы реформаларды бір арнаға тоғыстырды.
Алдағы жылдары реформалардың нәтижесі қабылданған заңдардың санымен емес, ерекше қажеттілігі бар азаматтардың өмір сапасының нақты жақсаруымен бағаланатын болады. Өйткені инклюзивті қоғам – бұл тек әлеуметтік саясаттың көрсеткіші емес, мемлекеттің әділеттілігі мен демократиялық дамуының басты өлшемдерінің бірі.
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