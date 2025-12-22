Индонезиядағы Семеру жанартауы бір түнде алты рет атқылады

Семеру жанартауы Индонезияның шығыс Ява аймағында белсенді бола бастады. Сейсмологтар түнде алты рет атқылауды тіркеді, оған күл түтіндері қосылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu сайтына сілтеме жасап.
Antara News хабарлауынша, түн ортасынан таңға дейін жанартау күл түтіндерімен атқылады, кратерден 500-ден 1200 метрге дейін биіктікке көтерілді. Семеру Лумажанг және Маланг аудандарының шекарасында орналасқан.
Вулкан обсерваториясы дабыл деңгейі 3-деңгейге көтерілгенін хабарлады, бұл белсенділіктің артуын және халыққа қауіп төндіруі мүмкін екенін көрсетеді. Сондықтан кратерден бес шақырым радиуста барлық қызмет түрлеріне тыйым салынады.
Сондай-ақ тұрғындарға жанартаудан 13 шақырым қашықтықта болмау және шаруашылық қызметпен айналыспау ұсынылады. Лава ағындары мен сел қаупіне байланысты өзен арналары бойындағы аудандарда арнайы сақтық шаралары қабылданды, олар 17 шақырымға дейін жетуі мүмкін.
Семеру жанартауы Бромо Тенггер Семеру ұлттық саябағында орналасқан және Ява аралындағы ең белсенді жанартаулардың бірі болып саналады.