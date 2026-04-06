Индонезияда Семеру жанартауы бірнеше рет атқылады

Семеру – Бромо-Тенггер-Семеру ұлттық паркінде орналасқан Жаваның ең белсенді вулкандарының бірі.

Бүгiн 2026, 05:18
freepik Бүгiн 2026, 05:18
Бүгiн 2026, 05:18
Жава аралының шығысында орналасқан Семеру жанартауы төрт рет атқылап, күлді 600-1000 метр биіктікке шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ Анадолу агенттігіне сілтеме жасап.

Басылымның мәліметі бойынша, атқылаулар кезінде 3,5 км ұзындыққа пирокластикалық ағын (қызған күл, газ және тау сынықтары) қозғалды, сондай-ақ кратерден тасталған тастар да байқалды.

Индонезияның дабыл жүйесіне сәйкес, вулканға үшінші қауіп деңгейі беріліп, оның 5 км радиусында барлық қызмет түрлері шектелген.

Семеру – Бромо-Тенггер-Семеру ұлттық паркінде орналасқан Жаваның ең белсенді вулкандарының бірі.

 

