Индонезияда Семеру жанартауы бірнеше рет атқылады
Семеру – Бромо-Тенггер-Семеру ұлттық паркінде орналасқан Жаваның ең белсенді вулкандарының бірі.
Бүгiн 2026, 05:18
Бүгiн 2026, 05:18Бүгiн 2026, 05:18
Фото: freepik
Жава аралының шығысында орналасқан Семеру жанартауы төрт рет атқылап, күлді 600-1000 метр биіктікке шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ Анадолу агенттігіне сілтеме жасап.
Басылымның мәліметі бойынша, атқылаулар кезінде 3,5 км ұзындыққа пирокластикалық ағын (қызған күл, газ және тау сынықтары) қозғалды, сондай-ақ кратерден тасталған тастар да байқалды.
Индонезияның дабыл жүйесіне сәйкес, вулканға үшінші қауіп деңгейі беріліп, оның 5 км радиусында барлық қызмет түрлері шектелген.
Семеру – Бромо-Тенггер-Семеру ұлттық паркінде орналасқан Жаваның ең белсенді вулкандарының бірі.
