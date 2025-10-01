Индонезияда мектеп ғимараты құлап, үш адам қаза тапты

Индонезияның Шығыс Ява аймағындағы Сидоарджо қаласында орналасқан Аль-Хозини исламдық мектеп-интернатының ғимараты құлап, кемінде үш адам көз жұмды. Тағы 99 адам ауруханаға жеткізілді, олардың кейбірінің жағдайы ауыр, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Құтқару қызметінің мәліметінше, үйінді астында шамамен 38 адам қалып қойған, олардың көпшілігі 12-17 жас аралығындағы жасөспірімдер. Құлаған кезде олар намазға жиналған. Ал қыздар ғимараттың басқа бөлігінде болғандықтан, қашып үлгерген.
Апат агенттігі ғимараттың іргетасы әлсіз болып, қосымша қабаттардың салмағын көтере алмағанын хабарлады. Үйінділердің "құймақ тәрізді құрылымға" айналуы құтқару жұмыстарын қиындатып отыр. Құтқарушылар ауыр техниканы пайдаланудан қауіптенеді, өйткені ол астында қалғандардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін.
Тірі қалғандар қашып шығу сәттерін баяндап берді. 13 жастағы Мұхаммед Риджалул Куиб құлаудың дыбысы күшейген кезде сыртқа жүгіріп шығып үлгергенін айтса, тағы бір оқушы Софа бірнеше сыныптасының жарақат алғанын көргенін жеткізді.
Жергілікті билік мектепке ғимаратты кеңейтуге рұқсат берілмегенін мәлімдеді. Индонезиядағы дәстүрлі песантрен деп аталатын мұндай діни мектептерді Білім министрлігі емес, Дін істері министрлігі бақылайды. Алайда қадағалау көбіне шектеулі.
Елде құрылыс қауіпсіздігі деңгейі төмен саналады. Халықаралық еңбек ұйымының дерегінше, Индонезия осы көрсеткіш бойынша әлемдегі ең нашар елдердің қатарында.