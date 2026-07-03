Индонезияда 6,2 балдық жер сілкінісі болды

Жерасты дүмпулері Тернате қаласынан солтүстікке қарай 115 шақырым жерде тіркелді.

Бүгiн 2026, 17:04
АВТОР
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istockphoto.com Бүгiн 2026, 17:04
Бүгiн 2026, 17:04
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Фото: istockphoto.com

Индонезия жағалауында магнитудасы 6,2 болатын жер сілкінісі болды. 

Еуропа-Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі шамамен 101 мың адам тұратын Тернате қаласынан солтүстікке қарай 115 шақырым жерде орналасқан. Жерасты дүмпуінің ошағы 121 шақырым тереңдікте болған.

Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккендер мен қираған нысандар туралы ақпарат түскен жоқ.

Еске салайық, бұған дейін 24 маусым күні кешке Венесуэлада жер сілкінісі болдыі. Араға шамамен 40 секунд салып магнитудасы 7,2 және 7,5 болатын екі жерасты дүмпуі тіркелді.

Кейін үйінді астында бұрынғы сұлулық ханшайымы мен оның сүйіктісінің денесі табылды.

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