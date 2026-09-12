  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Индонезия жағалауында магнитудасы 6,6 болатын жер сілкінісі тіркелді

Индонезия жағалауында магнитудасы 6,6 болатын жер сілкінісі тіркелді

Мамандар жағдайды бақылауда ұстап отыр.

12 Қыркүйек 2026, 13:51
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
magnific.com 12 Қыркүйек 2026, 13:51
12 Қыркүйек 2026, 13:51
53
Фото: magnific.com

Индонезия жағалауында магнитудасы 6,6 болатын жер сілкінісі болды. Жер сілкінісінің ошағы 358 шақырым тереңдікте орналасқан.

АҚШ Геологиялық қызметінің мәліметінше, жер сілкінісінің эпицентрі Ява аралындағы Телукнага қаласынан шамамен 115 шақырым солтүстікте орналасқан.

Қазіргі таңда зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат түскен жоқ. Сонымен қатар цунами қаупі жарияланған жоқ.

Мамандар жағдайды бақылауда ұстап отыр.

Ең оқылған:

Наверх